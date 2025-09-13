Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes se unen en una canción previa al Festival Cordillera

Mi vida sin tu vida, nueva canción de Los Caligaris, Los Auténticos Decadentes y Banda El Recodo. Cortesía: Criteria Entertainment

Los Caligaris siguen expandiendo su universo musical con una de las colaboraciones más esperadas de los últimos tiempos. En esta oportunidad, la banda cordobesa se une a los históricos Los Auténticos Decadentes, referentes indiscutidos del rock y la fiesta argentina, y a la icónica Banda El Recodo de México, para lanzar “Mi Vida sin Tu Vida”, una canción de amor, alegría y ritmo contagioso, producida artísticamente por Moska Lorenzo y Mariano Franceschelli de Los Auténticos Decadentes.

Este nuevo single y videoclip se suma a la racha de colaboraciones exitosas de Los Caligaris, tras “Tengo” (junto a Don Tetto) y “Hoy Flasheaba” (con Benjamín Amadeo), pero marca un punto alto por su potencia festiva y por reunir a tres grandes exponentes de la música popular latinoamericana. El resultado es una fusión energética, colorida y profundamente emotiva, con el sello inconfundible de cada uno

El videoclip, dirigido por Chelfo Gómez, fue filmado entre Argentina y México, y propone una divertida parodia de un programa de televisión donde las tres agrupaciones interactúan, se cruzan y se burlan de sí mismas en clave de humor. Una pieza visual que, al igual que la canción, celebra la unión, el juego y la hermandad musical entre culturas.

Este lanzamiento llega en medio de la gira internacional “Maquillaje y Canción”, una nueva propuesta escénica de Los Caligaris que combina canciones recientes con los clásicos de siempre. El show, con su impronta circense, visual y emotiva, ya agotó una fecha en el Arena Ciudad de México y promete ser un evento inolvidable el 1 de noviembre en el Teatro Vorterix de Buenos Aires.

Cada presentación es una experiencia inmersiva que conecta a generaciones de fans con un mensaje positivo, humano y universal. Los Caligaris siguen consolidando su lugar como embajadores de la alegría argentina en el mundo, ahora junto a los también inagotables Los Auténticos Decadentes y Banda El Recodo, en una colaboración que quedará para la historia.

Esta colaboración entre las tres agrupaciones se da previo a la presentación que tendrán Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes en el Festival Cordillera en Bogotá.

¿Cuándo se presentan en Bogotá?

En el marco de este festival que reúne lo mejor de los sonidos que atraviesan la cordillera, se estarán presentando ambos artistas:

Los Caligaris: Domingo 14 de septiembre, escenario Aconcagua, desde las 9:15pm

Domingo 14 de septiembre, escenario Aconcagua, desde las 9:15pm Los Auténticos Decadentes: Domingo 14 de septiembre, escenario Aconcagua, desde las 11:45pm (serán el cierre de este escenario y en general del festival)

“Mi Vida sin Tu Vida” lo más reciente de estas agrupaciones ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Una canción para cantar, reír y celebrar, con el espíritu imbatible de Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes, en la versión más divertida