Barrios de Cartagena y Turbaco no tendrán energía este domingo por ocho horas: conozca cuáles son

Transelca ejecutará actividades de mantenimiento en la Bahía del Transformador Ternera 5 45 MVA y Bahía del Transformador Ternera 1 150 MVA a 66.000 voltios y el Transformador Ternera 5 45 MVA a 66.000/13.800 voltios, dentro de la subestación Ternera, el próximo domingo 14 de septiembre de 2025 en el horario de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

Estos trabajos fueron coordinados con el Operador de Red de la Zona Afinia, quien nos informó que se requiere desenergizar algunos sectores en los siguientes horarios.

De 6:00 a 6:30 a.m. y de 2:00 a 2:30 p.m. barrios y/o sectores de Cartagena: Urb. Simón Bolívar, Ciudadela 2000, Nelson Mandela, Ciudadela 11 de noviembre, Villa Corelca, Urb. Colombiatón, Los Ciruelos, sectores del barrio San Fernando: carrera 83, sector Simón Bolívar, Las Flores, Calle Charles Chaplin, Los Robles, Calle La Paz, La Castellana, Villa Sandra, Los Alpes, Rubí, San Pedro, Santa Lucia, sector barrio San Pedro desde la calle 28 con carrera 71 aledaño a la Biblioteca Distrital.

De 6:00 a.m. a 2:00 p.m. barrios de Cartagena: San José de los Campanos, Urb. La Carolina, Urb. Ciudad Jardín, Urb. La Primavera II, Torres del Jardín, Urb. La Primavera.

Barrios y/o sectores de Turbaco: corregimiento de Cañaveral, San José de Chiquito, sectores: vía Turbaco - Cañaveral, vía Turbaco - San José de Chiquito y sectores aledaños a la vía, finca: Bella Vista, Suanantar, Amaury Figueroa, El Carajo, Tika, Hato Grande, Los Robles, Chiquito, Cañaveral, Amaury, Coquera, Puerta Abierta y sectores aledaños.