A prisión enviaron a una pareja presuntamente dedicada al narcomenudeo en Cartagena

Por petición de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías de Cartagena impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Rafael Ovidio Feria Padilla, alias El Chino; y su compañera sentimental Luz Enith Padilla Angulo, alias La Vieja.

La decisión judicial se relacionada con hechos registrados el pasado 2 de septiembre cuando las dos personas fueron capturadas por la Policía Nacional, durante una diligencia de registro y allanamiento a una vivienda del barrio Boston de la capital bolivarense.

En el lugar las autoridades encontraron e incautaron cocaína y marihuana que estaría lista para ser distribuida. Además, se halló 1 licuadora, 1 gramera, 3.500 bolsas para dosificar los estupefacientes. Adicionalmente, se ubicó 1 arma de fuego, 5 cartuchos calibre 38 mm y dinero en efectivo.

Este lugar serviría de centro de acopio de sustancias ilícitas, las mismas que serían expendidas en sectores como Olaya Herrera, Boston y El Líbano en Cartagena. Las rentas criminales por el narcomenudeo podrían alcanzar los 200 millones de pesos mensuales.

La Fiscalía imputó a las dos personas los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Cargos que ninguno aceptó.