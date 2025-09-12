Turista golpeado por lancha en Barú se encuentra estable: agencia de turismo no ha entregado póliza

Cartagena

Sebastián Valencia Rivera, de 37 años, oriundo de Buga, Valle del Cauca y residente en Pereira, se encuentra estable en el Hospital Universitario del Caribe tras ser golpeado por una lancha en el sector conocido como Playa Tranquila en la isla de Barú, zona insular de Cartagena.

Marcela López, esposa del afectado, contó que el accidente se registró en una zona delimitada por las autoridades para uso exclusivo de bañistas donde no pueden circular embarcaciones. Tras el impacto, el turista tiene tres costillas fracturadas, un pulmón perforado y lesiones internas en su riñón y vejiga.

“Por el día de hoy ya ha evolucionado mucho mejor, gracias a Dios. Estamos a la espera de que le tomen una radiografía para poder verificar si el pulmón drenó completamente y poderle sacar la sonda. La recuperación de las costillas dura mucho tiempo, entonces toca quedarnos acá en la ciudad mientras él se recupera un poco para poder retornar a Pereira”, manifestó la mujer.

Agencia de turismo no ha entregado póliza

La esposa del turista afectado denunció a través de los micrófonos de Caracol Radio que la agencia de nombre “Evelin Tour Cartagena” no ha entregado la póliza de seguros correspondiente que se debe brindar al adquirir este tipo de paquetes turísticos.

Marcela López y su familia decidieron comprar el tour con esta agencia por recomendación de los trabajadores del edificio de renta corta de apartamentos donde están alojados en el sector de Bocagrande.

“En este caso la agencia Evelyn Tours como dicen que se llama no se ha pronunciado. El día de ayer fue al hospital, pero simplemente me habló, me saludó para verificar cómo estaba mi esposo, si estaba bien, si estaba mal y al sol de hoy le exigí que por favor me colaborara con la póliza porque la necesitaba para medicamentos y para ver pues cómo me podía desenvolver con ella ya que toca quedarme pues unos días acá en Cartagena. La chica no me ha vuelto a escribir y no me ha enviado absolutamente nada”, denunció.

Piloto de lancha no tiene licencia

Marcela López también denunció que la persona que piloteaba la lancha que golpeó a su esposo en el sector de Playa Tranquila no tenía la respectiva licencia que lo autoriza para maniobrar este tipo de embarcaciones. Así las cosas, decidió instaurar una denuncia formal en la Fiscalía para iniciar un proceso de judicialización en su contra.

“El lanchero nunca se presentó prácticamente para mí se escapó, pero yo hablando con el dueño de la lancha le decía que necesitaba sus datos porque él era el que iba manejando para que no recayera toda la ley sobre el dueño de la lancha. Entonces él pues preocupado me ayudó a conseguir la persona, yo hablé con él, pero el muchacho es un extranjero de nacionalidad venezolana sin cédula de ciudadanía y sin licencia para manejar lanchas, o sea es una persona que no está capacitada ni apta para hacer este tipo de servicios a los turistas”, puntualizó.