Sicario acabó con la vida de un hombre en el municipio de Mompox

Un homicidio por arma de fuego se presentó en zona urbana del municipio de Mompox, Bolívar. Los hechos ocurrieron en el barrio Primero de Octubre.

La víctima fue identificada como Jairo Barrios Rojas, de 46 años de edad, el cual presenta dos heridas entrada y salida región occipital, una herida en la región escapular derecha.

Está persona se encontraba al interior de su vivienda, hasta donde llegó una persona le disparó con arma de fuego quien se dio a la huida con otro sujeto que lo esperaba en una motocicleta en la salida que conduce al corregimiento de Guataca.

Esta persona presenta anotaciones en el SPOA por los delitos de homicidio, Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, Acto sexual.