Registrador confirma que Pacto Histórico participará de consulta de octubre: Otros partidos desistirían

Colombia

El registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó que sí habrá consultas internas para elegir tanto precandidatos a la Presidencia como al Congreso el próximo 26 de octubre.

Según dijo, el Pacto Histórico ya manifestó su decisión de mantenerse firme en su intención de participar de dicho mecanismo.

“Todos los partidos que se conocen como los partidos del Pacto Histórico decidieron participar de la consulta y se van a mantener en ella. Es decir, ya nos han señalado que van a acudir a la consulta para elegir un candidato presidencial, para elegir candidatos al Senado de la República y a la Camara de Representantes en algunos departamentos de Colombia Ya estamos haciendo un dise para ello”.

#POLÍTICA El registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó que el Pacto Histórico ya manifestó su decisión de mantenerse firme en su intención de participar de la consulta interna del próximo 26 de octubre.



Aún así, mencionó que partidos como el Liberal y el Centro… pic.twitter.com/XuArIALgTE — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 12, 2025

Aún así, mencionó que partidos como el Liberal y el Centro Democrático, que en principio también habían pedido participar, ya no asistirían.

“Estamos esperando que otros partidos entre ellos el Partido Liberal y Centro Democrático que hicieron su manifestación parece que definitivamente no van a asistir, pero tenemos que esperar hasta el 26 de septiembre”.

Ya está solicitando el presupuesto:

Por otro lado, Penagos indicó que con los datos con los que ya cuentan previo al 26 de septiembre, fecha máxima en la que los partidos deberán decidir si participarán o no de las consultas de octubre, se empezó a solicitar el presupuesto que se requiere.

“Estamos construyendo el presupuesto, ya lo estamos radicando al Ministerio de Hacienda porque se tratan unas elecciones inmensas, son nacionales también, todo el territorio nacional”.

¿Cuándo serán las consultas internas?

Las consultas internas o interpartidistas se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre y el próximo 26 de septiembre, en tres semanas, es el plazo máximo para que los partidos que en principio habían manifestado su intención de hacer parte, decidan si participarán o no de este mecanismo en el que se elegirán precandidatos a la presidencia y al Congreso.