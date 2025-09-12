Reforma a la Salud: Centro Democrático presentará ponencia negativa para el tercer debate

Congreso

A unos días del inicio del tercer debate de la Reforma a la Salud en la Comisión Séptima del Senado, el Centro Democrático confirmó que buscarán el hundimiento de esta iniciativa del gobierno Petro, a través de una ponencia negativa que será radicada.

El senador Honorio Henríquez, miembro de esta comisión, afirmó que “la Reforma a la Salud 2.0 es la continuación de un engaño. Es un riesgo para todos los colombianos. Cuesta 109 billones en su primer año y no hay de dónde sacar esa plata. Quieren revivir el viejo seguro social, filas eternas, demoras y falta de medicamentos. Y lo peor, todo en manos del Estado cuando ya vimos el desastre de la Nueva EPS con $10 billones en anticipo sin legalizar, más de $21 billones en cuentas por pagar y súmenle el descalabro del modelo piloto de los maestros”.

Asegura el parlamentario de la oposición que si se llega a aprobar esta reforma, “el resultado será pacientes sin atención, tratamientos ininterrumpidos y un sistema colapsado”. Por esta razón aseguró que como partido “decimos no a esta reforma y radicaremos ponencia negativa, porque la salud no puede ser un capricho ideológico del gobierno. La salud es la vida de los colombianos”.

El uribismo, según el senador, es partidario de “soluciones reales, plata bien manejada, dignidad para el personal médico, medicamentos a tiempo y atención en todo el territorio colombiano”.

Una vez inicie el debate, que según el presidente de la comisión, el senador liberal Miguel Ángel Pinto, sería entre el próximo martes 16 de septiembre y el miércoles 17, la primera ponencia en ponerse en consideración será la de archivo, que en caso de aprobarse significará el hundimiento de la Reforma a la Salud.