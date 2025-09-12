Recuperado predio donde funcionará nuevo Megacolegio de Pasacaballos

La Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza de Dumek Turbay Paz, destaca la importancia de un operativo de desalojo y recuperación de un predio ubicado en el corregimiento de Pasacaballos, realizado este 11 de septiembre de 2025, a cargo de la inspectora de Policía, Arelis Periñán, que hizo efectivo un proceso de restitución en el marco de una decisión de amparo policivo emitida contra personas indeterminadas.

Cabe resaltar que el predio recuperado acogerá el Megacolgio de Pasacaballos, uno de los cinco nuevos planteles educativos priorizados por el alcalde Dumek Turbay Paz,

y que se proyecta como el gran centro universitario de la zona industrial y de la bahía, con capacidad para 1.190 estudiantes de ese corregimiento cartagenero. Esto, con una inversión de $30.376 millones, por parte del Distrito.

El procedimiento se desarrolló sobre el Lote A, ubicado en el sector La China del corregimiento de Pasacaballos, específicamente en la Carrera 17 N.° 18-80.

Dicha actuación se realizó con previo ejercicio de coordinación interinstitucional y contó con el acompañamiento de distintas entidades distritales, entre ellas: la Policía Nacional, la Dirección de Convivencia, la Secretaría del Interior, la Oficina para la Gestión del Riesgo, la Secretaría de Participación (con sus programas de Mujer, Adulto Mayor y Discapacidad), el Cuerpo de Bomberos, entre otras dependencias.

Todas estas instituciones participaron activamente, de manera articulada, en medio de garantías del respeto a los derechos de las personas involucradas, así como el cumplimiento de la decisión de autoridad en el marco de la legalidad.

“En el día de hoy, 11 de septiembre de 2025, la suscrita inspectora de Pasacaballos realiza la restitución de un bien inmueble, objeto de una querella policiva, el cual fue amparado. Se realiza la entrega en compañía de la Policía Nacional, Personería Distrital, Comisaría de Familia, Alcaldía Menor y demás entidades. Se hizo un diálogo con la comunidad que se llevó a feliz término. El ejercicio se desarrolló con total normalidad y se hizo entrega al poseedor del bien inmueble”, destacó la inspectora Arelis Periñán.