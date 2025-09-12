¿Qué pasó con la inversión de los $5 mil millones para el centro potencia de Ibagué?

Ibagué

En el año 2024 el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones anunció que Ibagué fue escogida para la construcción de un Centro PotencIA, espacio donde se capacitará a todos los ciudadanos, de manera gratuita, en inteligencia artificial, programación, desarrollo de software, entre otras habilidades en las nuevas tecnologías.

Este proyecto se ejecuta en conjunto entre la Alcaldía de Ibagué y el Gobierno Nacional, donde el municipio puso el lote con las especificaciones exigidas por MinTIC, y que está ubicado en el sector de La Samaria; y la nación, se encargará de la construcción y dotación.

“Estas labores de poda y rocería nos permitieron adelantar diferentes estudios técnicos previos, al inicio de la obra. Es de señalar que el Centro PotencIA será un espacio de construcción de 2.000 m2, aproximadamente, que le apuesta a la democratización del aprendizaje de la inteligencia artificial”, sostuvo Vilma Rivera, secretaria de las TIC.

El Centro PotencIA de Ibagué será uno de los mejores y más grandes del país, dotado con cerca de 200 elementos como computadores, tabletas, gafas de realidad virtual, consolas de videojuegos, entre otros; además, tendrá ludoteca, salón múltiple, áreas para el entretenimiento y la producción de contenidos.

“Acompañamos a nuestra Secretaría de las TIC con podas y rocería, en el lote donde próximamente estará el Centro PotencIA, que se construirá con recursos del Gobierno Nacional y que servirá a todos los ibaguereños para capacitarlos en inteligencia artificial”, expresó Edilberto Pava, gerente de Infibagué.

Se espera que en próximos meses se anuncie el inicio de la construcción en la que se invertirán más de $5 mil millones para el desarrollo de esta infraestructura que estará al servicio de los ibaguereños.