“Permisividad con el parrillero hombre alimenta el sicariato en Cúcuta”: veedor de tránsito

Cúcuta.

Los recientes ataques sicariales en Cúcuta tienen un común denominador: dos hombres que se movilizan en motocicleta.

Esa es la alerta que lanza Hugo Santiago, veedor de tránsito de la ciudad, quien asegura que la permisividad frente al tránsito de parrillero hombre está alimentando la ola de violencia que hoy tiene en zozobra a los ciudadanos.

De acuerdo con el veedor, el Decreto Municipal 021 de 2024 prohíbe expresamente la circulación de dos hombres en una misma motocicleta, contemplando sanciones de hasta 30 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Sin embargo, denuncia que esta norma es ignorada tanto por los infractores como por las mismas autoridades encargadas de hacerla cumplir.

“Quien debe actuar es la Policía de control y vigilancia: detener el vehículo, inmovilizarlo, requisar al conductor y al pasajero. Muy poco se hace, y esa permisividad es la que ha traído como consecuencia el sicariato. No se trata solo de mirar si llevan un arma a la cintura, muchas veces la camuflan debajo del cojín”, señaló Santiago en diálogo con Caracol Radio.

El veedor agregó que la problemática no se limita al parrillero hombre. También se evidencian motocicletas con placas alteradas y escapes modificados que producen sonidos similares a detonaciones, lo que incrementa el temor en una ciudad golpeada por la violencia.

Más grave aún, asegura, es que algunos uniformados estarían utilizando la norma para obtener beneficios personales.

“Si pasan dos hombres en una moto, a veces los detienen, pero si no encuentran nada, lo único que hacen es pedir dinero para no inmovilizar o imponer el comparendo. Esa es la realidad, y tengo cómo probarlo”, denunció.

Finalmente, Santiago hizo un llamado urgente a las autoridades locales para que se apliquen los controles: “El decreto existe, no es un invento nuestro. Si se cumpliera, se podría mitigar en parte la inseguridad que hoy padecen los cucuteños”.