Más de 600 estudiantes de Boyacá participan en el concurso iberoamericano Guardianes del Planeta

Tunja

Con la participación de más de 600 estudiantes de instituciones educativas de Boyacá, entre ellas el INEM Carlos Arturo Torres, la Institución Educativa San Jerónimo, la Institución Educativa AMI y el Gimnasio Gran Colombiano, avanza en Colombia una nueva edición del concurso Guardianes del Planeta, liderado por la empresa Veolia y desarrollado simultáneamente en ocho países de América Latina.

La iniciativa, que este año se centra en la temática “Aprende a descarbonizar”, busca promover hábitos sencillos de cuidado ambiental desde la cotidianidad de los niños y jóvenes.

“Este es un concurso ambiental que nació hace más de 13 años y cada año propone una temática distinta. En 2025 el eje central es descarbonizar, para que los niños aprendan de manera sencilla cómo sus acciones cotidianas pueden aportar al cuidado del planeta”, explicó Sofía Gutiérrez, gestora social de Veolia.

La vocera destacó que pequeños gestos, como apagar la luz cuando no se necesita, cerrar la llave mientras se cepillan los dientes o reducir el consumo de agua en el lavado de vehículos, representan aportes significativos a la protección del medio ambiente. “Los niños nos enseñan con su ejemplo, y a través de este concurso logran transmitirnos la importancia de amar y respetar el planeta que habitamos”, agregó.

El concurso inició en septiembre con actividades teatrales en las instituciones participantes, y en octubre los estudiantes deberán presentar proyectos viables que reflejen cómo, desde sus hogares, colegios y comunidades, pueden contribuir a la descarbonización. En noviembre se elegirá al ganador nacional, quien representará a Colombia en un encuentro internacional junto a estudiantes de otros países iberoamericanos.

Además del reconocimiento, el estudiante seleccionado tendrá la oportunidad de viajar al país anfitrión para compartir experiencias de aprendizaje con los ganadores de las demás naciones.