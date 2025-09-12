Investigan caso de agresión a un niño de cuarto grado del Colegio Normal Superior de Ibagué

Ibagué

La Secretaría de Educación confirmó que el pasado lunes 8 de septiembre se presentó un fuerte caso de agresión a un estudiante de grado cuarto del colegio Normal Superior en el que un menor fue golpeado por varios estudiantes en uno de los pasillos de la institución.

“Hay situaciones del caso que nosotros no podemos entregar detalles porque sería revictimizar a los estudiantes, si que se presentó una situación convivencial entre los estudiantes que fue atendida y que está siendo motivo de investigación en los escenarios en el marco del pacto de convivencia”, dijo Gabriel Patarroyo, director Calidad Educativa de la Secretaría de Educación.

Por su parte, en diálogo con Caracol Radio, Valentina Rodríguez, madre del menor, aseguró que el menor no quiere volver al colegio tras la fuerte agresión que le propinaron estudiantes de la institución educativa.

“Todo sucedió en la sede principal del colegio Normal Superior, nos enteramos cuando lo fuimos a recoger al mediodía, mi hijo nos cuenta que varios compañeros lo tiraron al piso y lo agredieron con patadas y puños”, dijo Rodríguez.

A la vez sostuvo que en la institución educativa les manifestaron que todo está en investigación “Hasta el momento no nos han llamado, no sabemos que pasará, pedimos las cámaras de seguridad y no nos dieron razón, seguimos a la espera”.

El menor no quiere regresar al colegio

Según Valentina Rodríguez, su hijo es un menor de inclusión porque fue diagnosticado por la EPS con TDH trastorno de atención e hiperactividad combinada en escala moderada.

“Desde el momento de la matricula se informó porque nosotros somos nuevos en esta institución educativa, incluso nosotros interpusimos una denuncia en el ICBF porque no se estaba cumpliendo con la educación. Ahora él no quiere volver al colegio por esta situación.

Finalmente, sostuvo que el niño habría sido amarrado con una cuerda para golpearlo mientras la directora de grado salió del salón unos minutos. “Se han presentado varios casos que se reportaron de manera formal, pero nunca nos han entregado información sobre las quejas”.

¿Qué pasó con la investigación?

Según Gabriel Patarroyo, director de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación, desde la institución se garantizará de los derechos de los estudiantes involucrados en este hecho de agresión.

Por otra parte, Patarroyo aseguró que desde la Normal Superior se viene adelantando el acompañamiento al estudiante agredido y a su familia “Debemos ser respetuosos del procedimiento, esta institución educativa requiere una mayor atención por la magnitud del tamaño. Seremos garantes de cada una de las partes”.

Finalmente, sostuvo que, aunque la opinión pública esté esperando sanciones, desde la Secretaría de Educación se tomarán otras medidas, porque para juzgar están las autoridades.