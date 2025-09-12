Instalarán un nuevo semáforo en la calle 103 con carrera Quinta en Ibagué

Ibagué

En un peligro para conductores y peatones se ha convertido la intercepción vial de la calle 103 con carrera Quinta, en este punto de la ciudad a diario se presentan accidentes de tránsito con lesionados por lo complejo que es este cruce.

“Es un problema complejo desde que se abrió la calle 103, no hay ninguna señal de tránsito, por ahí pasa el flujo de la carrera Quinta, quienes vienen de la 103 con Ambalá y entran salen al Topacio, esto es un peligro”, dijo Gustavo Pinto, presidente del Conjunto Residencial Yerbabuena.

Responden las autoridades de tránsito

Caracol Radio conoció que desde la Secretaría de Movilidad de Ibagué se realizó un estudio con el equipo técnico el cual analizó una serie de variables de monitoreo y se espera el conteo de vehículos.

“Ya estuvimos en el sector con el equipo de trabajo, esperemos el conteo vehicular para determinar los tiempos y los giros a establecer para garantizar la seguridad de los actores viales”, dijo Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad.

El funcionario resaltó que “Se requiere un intercepción semafórica y una obra civil para la extensión del separador para garantizar la seguridad de los transeúntes, pero ya está todo avanzado”.

Finalmente, el secretario de Movilidad hizo un llamado a cada uno de los actores viales para que se tenga en cuenta cada una de las maniobras que se realizan para evitar más siniestros viales y mejorar la seguridad.