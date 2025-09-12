Golpe a presuntos expendedores de drogas en Magangué: hay cuatro capturas

La Policía Nacional de Colombia, en el marco de la estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, en un operativo realizado en vía pública del municipio de Magangué, la Seccional de Investigación Criminal capturó en flagrancia a Andrés David Suárez Pedroza, de 24 años; Carlos Armando Simanca Vega, de 46 años; Wanner Miguel Torres Arrieta, de 29 años; y Carlos José Bersinger Muñoz, de 32 años, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante el operativo, se incautaron 125 dosis de cocaína y tres pipas para consumo.

Según las investigaciones, los capturados presuntamente se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en el mercado público de Baracoa y el sector del antiguo Telecom, generando inseguridad en la zona. Además, algunos de los capturados registran anotaciones judiciales por estupefacientes y hurto.

El Coronel Alejandro Reyes Ramírez declaró: “La Policía Nacional está comprometida con la seguridad de todos los ciudadanos de Bolívar. No permitiremos que los delincuentes pongan en riesgo la tranquilidad de nuestras comunidades. Continuaremos trabajando incansablemente para combatir el delito en todas sus formas”.

Los detenidos y la sustancia incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las próximas horas, un juez de la república definirá su situación judicial.