Autoridad Palestina celebra resolución de la ONU, Israel la califica como “vergonzosa”

El vicepresidente de la Autoridad Palestina, Husein al Sheij, afirmó que la votación de la Asamblea General de la ONU, que adoptó una resolución a favor de un Estado palestino sin Hamás, es “un paso importante hacia el fin de la ocupación”.

“Acojo con satisfacción la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución (...) sobre la aplicación de la solución de dos Estados y la creación de un Estado palestino independiente”, escribió Al Sheij en X.

“Esta resolución expresa la voluntad internacional a favor de los derechos de nuestro pueblo y constituye un paso importante hacia el fin de la ocupación y la concreción de nuestro Estado independiente sobre las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital”, añadió en relación a la guerra en la que Israel tomó varios territorios, incluidos Cisjordania y Gaza.

Alienta a Hamás a continuar la guerra: Israel

Israel consideró “vergonzosa” la resolución adoptada en la Asamblea General de la ONU para impulsar la solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí y aseguró que alienta a Hamás a “continuar la guerra”.

El texto, adoptado por una amplia mayoría, apoya la creación de un futuro Estado palestino, pero excluye la participación de Hamás en el gobierno y reclama al movimiento que entregue sus armas.

“Israel rechaza categóricamente la decisión de la Asamblea General de la ONU” que es una “decisión vergonzosa”, escribió en X el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein. “La resolución no favorece una solución de paz. Al contrario, alienta a Hamás a continuar la guerra”, agregó.