Un muerto y un herido dejó un siniestro vial cerca de Mompox al parecer por imprudencia

Los hechos ocurrieron en la vía Mompox - Guamal km 20 +700 metros, Ruta 7804, jurisdicción del Municipio de San Fernando (Bolívar).

Según el reporte, al parecer un camión tipo grúa, se encontraba mal estacionado y sin señalización sobre el sentido víal Mompox - Guamal Km 20+700.

Contra la parte posterior del camión se estrelló una camioneta de la empresa Afinia, conducida por Carmelo de Jesús López Escorcia, de 31 años de edad, quien resulta lesionado y es traslado hacia el hospital San juan de Dios del municipio de Mompox para prestarle los primeros auxilios.

Su acompañante, identificado como Julio Galvis Raad, de Mompox Bolívar, de 50 años de edad, resulta lesionado y es trasladado hacia el hospital local de San Fernando para prestarle los primeros auxilios y fallece por la gravedad de las heridas