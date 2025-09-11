Sandra Hurtado: 23 años de liderazgo integral en Recursos Humanos, Finanzas y Gestión Estratégica

Con experiencia en entornos corporativos tanto en América Latina como en Estados Unidos, ha desempeñado con éxito roles clave en áreas como recursos humanos, contabilidad, tributación y gestión organizacional. Su perfil se distingue por la capacidad de liderar con enfoque integral, conectar la estrategia financiera con la cultura organizacional y generar resultados sostenibles.

Sandra inició su carrera en Venezuela, donde se graduó como Contadora Pública en la Universidad de Los Andes con honores Summa Cum Laude, obteniendo el primer lugar de su promoción entre 148 graduandos. Más adelante, complementó su formación con una especialización en Gerencia Tributaria en la Universidad de Carabobo. Su destacada formación académica no solo cimentó una base técnica impecable, sino que también la posicionó como una referente en el ámbito fiscal del país, llegando incluso a formar parte del cuerpo docente de posgrado en la Universidad José Antonio Páez, donde dictó cátedras y participó como jurado de tesis.

Durante más de una década, Sandra desarrolló su carrera en Smurfit Kappa Cartón de Venezuela, una de las empresas industriales más importantes del país. Allí se desempeñó como Coordinadora y luego como Superintendente de Impuestos Corporativos, liderando equipos de trabajo y gestionando complejos procesos fiscales, auditorías, documentación de precios de transferencia y estrategias de planificación tributaria que generaron ahorros significativos para la organización.

En 2012, su capacidad innovadora fue reconocida a nivel nacional con dos galardones en el “Premio a la Innovación Venezuela”: el primer lugar en la categoría de Responsabilidad Social por el diseño e implementación de un programa de prevención de drogas en el entorno laboral, y el segundo lugar en Procesos Administrativos por la creación de un sistema automatizado para certificados de retención de impuestos adaptado a plataformas SAP. Estos reconocimientos reflejan su habilidad para integrar tecnología, responsabilidad social y eficiencia operativa.

Desde 2018, Sandra continuó su carrera en Estados Unidos, específicamente en Miami, donde ha dado un giro hacia la gestión del talento humano. Ingresó a Casa Tua Cucina Miami Associates LLC como HR Generalist y, al poco tiempo, fue promovida a Gerente de Recursos Humanos gracias a su desempeño sobresaliente.

En este rol, ha sido responsable de diseñar y ejecutar la estrategia de recursos humanos para una organización con más de 280 colaboradores. Entre sus logros destacan la implementación de políticas que redujeron significativamente la rotación de personal, la estructuración de programas de formación y desarrollo que han facilitado un 40% de promociones internas, y la gestión efectiva de auditorías gubernamentales garantizando el cumplimiento total de regulaciones laborales y fiscales.

Ella también ha liderado procesos de reclutamiento, diseño de talleres de ética y diversidad, creación de manuales de políticas internas y optimización de programas de compensación y beneficios, siempre con una visión de alineación estratégica entre los objetivos del negocio y el bienestar del talento humano.

Lo que diferencia a Sandra no es solo su capacidad técnica o su trayectoria ascendente, sino su enfoque humano y ético del liderazgo. Ha demostrado que es posible dirigir con rigor sin perder de vista el impacto social, que la eficiencia no está reñida con el compromiso, y que la innovación no debe ser ajena al bienestar de las personas. Bilingüe (español e inglés) y con un entendimiento profundo de la realidad corporativa en diferentes contextos culturales y económicos, Sandra ha sabido adaptarse, evolucionar y generar valor sostenido allí donde ha estado. Es una profesional que no se conforma con cumplir objetivos: los supera y los transforma en modelos replicables de buena gestión.

Hurtado representa un ejemplo claro de liderazgo multidisciplinario, capaz de integrar conocimientos contables, fiscales y de gestión humana en una propuesta de valor coherente, ética y altamente efectiva. Su historia es la prueba de que el éxito profesional no solo se construye con conocimientos técnicos, sino con la capacidad de influir positivamente en las personas y en las organizaciones. Hoy, tras más de dos décadas de carrera, Sandra sigue liderando con la misma pasión del primer día, con la diferencia de que ahora lo hace desde una posición de experiencia, sabiduría y una visión estratégica que marca la diferencia.