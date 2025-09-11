Operativo especial: 250 uniformados acompañan a transportadores en la vía cerrada al Llano

Via antigua Bogotá – Villavicencio, en el km 85 y 86, es atendida por el Invias - Cortesía Invias

La directora de Tránsito y Transporte de la Policía, general Susana Blanco, informó que la vía Bogotá–Villavicencio permanece totalmente cerrada mientras expertos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Invías y la Concesión Vial realizan evaluaciones para garantizar su reapertura segura.

La general Blanco afirmó que, gracias a un plan de manejo de tráfico coordinado que se ha llevado a cabo desde el día lunes 08 de septiembre, no hay vehículos represados.

La directora de Tránsito y Transporte, Susana Blanco, confirmó que hay 250 policías custodiando la Vía al Llano, que permanece cerrada desde hace cinco días por deslizamientos de tierra.



"También contamos con los comandos del departamento Cundinamarca y del Meta, acompañando a…

Así mismo, recordó una vez que más que los conductores pueden tomar rutas alternas, como las transversales de Cusiana y del Sisga.

La general, por otro lado indicó que, 250 uniformados acompañan el trayecto entre Meta y Bogotá o Cundinamarca para orientar a los transportadores y vigilar el orden.

“Todo lo que se está haciendo es para preservar la vida de quienes necesitan esta vía”, recalcó.

También aprovechó para decir a los viajeros que deben seguir las instrucciones oficiales hasta que los especialistas determinen cuándo se podrá restablecer el tránsito.

Días antes, la general afirmó en Caracol Radio que se trataba de la emergencia más grave que se había presentado en los últimos años, ya que por más de que se esté trabajando en la remoción de tierra, se sigue cayendo debido a las lluvias que no han dejado remover en su totalidad el alud, por lo cual, no hay una fecha aproximada de apertura de la vía.