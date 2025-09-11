Ofensiva contra el tráfico de estupefaciente y el multicrimen dejan seis capturados

En el marco de la estrategia integral contra el crimen organizado y el tráfico de estupefacientes, funcionarios de la Policía Nacional de Colombia, realizaron operativos contra estructuras delincuenciales que afectan la tranquilidad y seguridad ciudadana.

En el municipio de Turbaco, en el barrio Paraíso fue sorprendido “Toño” comercializando estupefacientes.

Mediante actividades de registro y control por parte de las patrullas de vigilancia fue capturado en flagrancia a alias ‘Toño’, de 41 años de edad, quien fue sorprendido comercializando 50 dosis de marihuana en el sector cueva de los ratones, del barrio Paraíso.

En el corregimiento La Boquilla, fue capturado un jíbaro conocido como ‘El José’

A través de los diferentes controles que vienen realizando Las patrullas de vigilancia fue capturado en flagrancia un ciudadano extranjero con el alias ‘El José’, de 33 años de edad, quien fue sorprendido comercializando 50 dosis de marihuana en el sector de La Bocana.

‘Sergio’, ‘Wilfredo’ y ‘Wilmer’, fueron capturados en Bayunca, con varias dosis de estupefacientes.

Las patrullas de vigilancia en los sectores del Reino de Pambele y La Umata, capturaron en flagrancia a ‘Sergio’, ‘Wilfredo’ y ‘Wilmer’, quienes tenían en su poder más de 300 dosis de alucinógenos entre marihuana, base de coca y bazuco.

En el barrio San Diego de Cartagena, un jíbaro conocido como ‘JC’ fue sorprendido con 100 gramos de estupefaciente.

Durante operativos de registro y control en el barrio San Diego las patrullas de vigilancia, capturaron en flagrancia a ‘JC’, quien tenían en su poder de 100 gramos de marihuana, las cuales serían comercializadas en esta zona de la ciudad.

A los detenidos le registran anotaciones judiciales como indiciados por el delito de tráfico de estupefacientes.

Los estupefacientes decomisados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 2.094 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 572 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Con estas acciones, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, asestando golpes certeros a las organizaciones que afectan la convivencia en los territorios”, sostuvo.