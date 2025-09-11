Mayor seguridad vial para peatones: DATT y ANSV realizan “Obras por la Vida” en puntos estratégicos de la ciudad

Con el objetivo de desarrollar acciones de urbanismo táctico que protejan la vida de los usuarios más vulnerables en las vías, como los peatones, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT y la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV realizan intervenciones de infraestructura vial que busquen disminuir la siniestralidad en puntos estratégicos de la ciudad.

Las obras se realizan en el Centro Histórico, sector “Paz y Concordia”; en la Transversal 54, cerca al colegio Inem; en la Troncal de Occidente, sector La Plazuela y en la Avenida Pedro de Heredia, sector 4 vientos, zonas de amplia circulación vehicular y que requieren intervenciones que calmen el tráfico, mejoren la seguridad en cruces peatonales y entornos escolares, y promuevan la movilidad activa.

Las intervenciones incluyen demarcación de pasos peatonales, isla de resguardo con técnica urbana, demarcación lineal, demarcación de estacionamiento, demarcación de velocidad máxima, pictogramas verticales y construcción de bandas alertadoras transversales.

“Queremos que los cartageneros se apropien cada día los espacios públicos, a través del urbanismo táctico logramos cambiar y transformar vías que son para la gente y los ciudadanos. Gracias a la Agencia Nacional de Seguridad Vial tenemos esta oportunidad en Cartagena”, dijo José Ricaurte, director del DATT.

Obras por la Vida

El programa “Obras por la Vida” de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se refiere a las intervenciones en infraestructura vial orientadas a mejorar la seguridad en las vías del país. Estas acciones buscan reducir la siniestralidad vial y proteger la vida de los usuarios de las vías.

Una de las iniciativas destacadas bajo este enfoque es la estrategia “Nos movemos por la vida”, que ha sido implementada en diversas ciudades y municipios colombianos. Esta estrategia combina intervenciones en infraestructura con actividades pedagógicas y de control para promover comportamientos seguros en la vía.