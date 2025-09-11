María Méndez, artista y bruja caribeña, presenta su exposición en el Baluarte de Santa Catalina

La artista cartagenera

María Méndez presenta su exposición ‘Guarrú, conjuro para devenir en lluvia’ en el Baluarte de Santa Catalina, este viernes 12 de septiembre a las 5:00 p.m., como ganadora de la fase 1 del Portafolio Nacional de Estímulos 2025 en la categoría Beca Exposición Individual In Situ –Túnel de Escape–, del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), delegada por la cartera nacional como administradora de la mayoría de las fortificaciones de La Heroica.

El proyecto, que explora la intersección del arte, la brujería y el patrimonio, se suma a la

memoria de doce intervenciones artísticas que han habitado el espacio del aljibe y casamata del Baluarte de Santa Catalina entre 2017 y 2024, con el objetivo de referir, narrar y suscitar reflexiones enmarcadas en el quehacer caribeño, su historia e idiosincrasia, mientras se

incentiva el uso, conocimiento, conservación y valoración social de este Bien de Interés

Cultural.

La directora de la Etcar, Sandra Schmalbach Pérez, expresa: “Esperamos con ansias la

inauguración de esta exposición en el Baluarte de Santa Catalina, la cual promete ser una experiencia inolvidable ya que se trata de una artista cartagenera que ha creado toda una narrativa e investigación en torno a los saberes ancestrales y prácticas que heredamos, que además plantea diferentes formas de vincularse a la exposición con la participación activa del

público dentro y fuera del espacio del aljibe y casamata, por eso los invito a todos a conocer una nueva forma de conectar e interpretar con las fortificaciones, que seguro les va a encantar”.

*'Guarrú’: Una experiencia sensorial y ancestral*

‘Guarrú conjuro para devenir en lluvia’, curado por Alexa Cuesta y la curaduría sensorial de

Ju Si Reis, invita a los visitantes a conectar con la memoria de las aguas antiguas de

Cartagena. Méndez, quien se identifica como una bruja, utiliza el café como lenguaje estético para instalar un conjuro y ofrecer una fragancia a los espíritus del baluarte. A través de este medio, la artista establece una conversación con las huellas de otros tiempos presentes en la

piedra de la fortificación.

La exposición aborda la relación entre el patrimonio y el entorno a través de la instalación ‘Rayo Bruja’. En esta obra, Méndez interviene directamente el salitre y la corrosión de la muralla, reconociendo que la piedra es un ser vivo que ha sido moldeado por la humedad y el

salitre.

Un llamado a la conversación

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La exposición busca generar un diálogo en torno al agua y el cambio climático en Cartagena.

Al integrar el arte contemporáneo en un espacio histórico, ‘Guarrú’ se propone como un puente para que tanto los habitantes como los visitantes de la ciudad se acerquen a la experiencia estética y a la reflexión sobre el patrimonio y las formas de cuidado.

La exposición estará disponible en el Baluarte de Santa Catalina, específicamente en el

Túnel de Escape, del 12 de septiembre al 5 de octubre, y posteriormente se trasladará al

Museo de Arte Moderno de Cartagena-Enrique Grau. Como parte de la estrategia de

socialización, se harán recorridos para guías de turismo y patrimonio de la ciudad, grupos de estudiantes y trabajadores informales que se encuentran en el área del baluarte.

Este proyecto se realiza en alianza con FLOTAR, una plataforma curatorial que promueve el diálogo entre las diferentes disciplinas del arte contemporáneo, y en trabajo conjunto con el Fondo Mixto de Cultura de Boyacá.