Las autoridades investigan el continuo robo de contadores del gas en el barrio Las Brisas de Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué adelanta la investigación por el continuo robo de contadores de gas y luz en el barrio Las Brisas ubicado en la comuna 11 de la capital del Tolima.

La indagación se adelanta luego que Edgar García, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Brisas, denunciara la situación que tienen preocupados a los habitantes del sector, porque en unas semanas son 12 contadores los hurtados.

“Se están adelantando las investigaciones, nos reunimos con los líderes que comentaron lo que está sucediendo, ya la Policía avanza en este proceso para entregar resultados a la comunidad”, dijo Sergio Saavedra, director de seguridad de la Alcaldía de Ibagué.

Caracol Radio conoció que en la zona las autoridades han reforzado los controles de seguridad para evitar que este tipo de hurtos que se vienen registrado y que afectan a la comunidad del barrio Las Brisas.

“Pueden ser personas que se dedican al robo de estos elementos para vender algunas piezas en chatarrerías, eso es lo que se está investigando para poder entregar resultados”, resaltó Saavedra.

La denuncia

Preocupados así se encuentran los habitantes del barrio Las Brisas en la Comuna 11 de Ibagué por el constante robo de los contadores de gas y la luz en horas de la madrugada.

En diálogo con Caracol Radio, Edgar García, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Brisas, aseguró que no son habitantes en condición de calle, sino delincuentes dedicados a este tipo de hurtos.

“Es un problema gravísimo el que estamos viviendo en el barrio Las Brisas, le hacemos un llamado a la alcaldesa, Johana Aranda, al secretario de Gobierno y al comandante de la Policía porque esto se nos está saliendo de las manos van 12 contadores que se han hurtado”, dio Edgar García.

Un contador para el servicio de gas tiene un costo cercano a los $700 mil lo que genera un efecto grave para el bolsillo de las familias de estrato 1 y 2 que residen en el barrio Las Brisas de Ibagué.