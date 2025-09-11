La estrategia del Bologna para renovar a Jhon Lucumí, tras su frustrado fichaje a la Premier League

El Bologna tiene muy claro su objetivo para esta temporada: renovar el contrato del colombiano Jhon Janer Lucumí. Su posible traspaso al Sunderland por un salario de 3 millones de euros anuales durante cinco temporadas no se concretó, ya que el club italiano decidió no vender al defensor ante la falta de condiciones adecuadas y el escaso margen de tiempo para cerrar el traspaso del jugador.

Según el medio Corriere dello Sport, la directiva del Bologna, formada por Claudio Fenucci, Giovanni Sartori y Marco Di Vaio, planea extender el contrato del colombiano con un aumento salarial, lo ideal es que supere los 800.000 € que gana actualmente en el club, asegurando así su permanencia.

El Bolonia está abierto a incluir una cláusula que permita una futura transferencia si recibe una oferta significativa en junio. Sin embargo, aún está por definirse si Lucumí optará por renovar su contrato o preferirá marcharse en el próximo mercado de fichajes, se espera que se conozca la decisión del defensa en los próximos días.

¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Lucumí?

Este domingo 14 de septiembre Bolonia jugará en condición de local contra el AC Milan en el Estadio de San Siro a partir de la 1:45 de la tarde (hora Colombia), este partido corresponde a la tercera fecha de Serie A de Italia.

Bolonia llega a este compromiso luego de vencer por la minina diferencia de gol a Como por la fecha 2 del campeonato italiano, en este partido Lucumí no fue titular, pero logró ingresar a la cancha en el minuto 46 en reemplazo del jugador Martin Vitík.