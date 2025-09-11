Incautan licor de contrabando destinado al festival de jazz en Mompox

Gracias a actividades preventivas y de control permanentes en las vías del departamento de Bolívar, se logró incautar licor de contrabando.

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, incautó 260 botellas de licor, valoradas en aproximadamente $14.500.000.

El operativo se realizó en la vía que de Sincelejo conduce a Calamar. En el lugar, los uniformados identificaron la bebida alcohólica de una reconocida empresa licorera, transportada en un camión sin las estampillas de seguridad ni facturas.

Según las investigaciones, el vehículo provenía de Barranquilla con destino al municipio de Mompox, con el fin de distribuir el licor en el festival de jazz.

En el operativo fue capturada una persona de 36 años por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, y fue puesta a disposición de la autoridad competente. Un juez definirá su situación judicial en las próximas horas.

El licor, ingresado mediante contrabando, fue puesto a disposición de la oficina de Rentas Departamentales para su destrucción.

“El contrabando de licor genera millonarias pérdidas anuales al departamento de Bolívar y debilita el presupuesto destinado a salud. Por ello, la Policía Nacional en Bolívar recomienda a la ciudadanía adquirir licores en sitios autorizados, revisar los empaques y prestar especial atención a la etiqueta”. Manifestó el coronel Alejandro Reyes Ramírez.