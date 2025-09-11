“Iban a ser desarmados y podían ser asesinados”: Ejército por soldados que se enfrentaron a civiles

El brigadier general William Cotúa, comandante de la Brigada 27 del Ejército, se refirió en Caracol Radio a los hechos ocurridos en zona rural de Puerto Guzmán (Putumayo), donde tropas que adelantaban una operación contra la minería ilegal fueron rodeadas por la comunidad y atacadas con piedras, palos y machetes.

De acuerdo con el General Cotúa, los militares habían destruido dos máquinas amarillas, cinco motobombas y otros elementos utilizados en actividades de extracción ilícita cuando se produjo la asonada.

“Nuestros soldados fueron víctimas de persecución, de agresiones físicas y de intentos de desarme. En los videos difundidos por la misma comunidad queda en evidencia cómo pretendían quitarles los fusiles para luego usarlos contra ellos”, afirmó.

El general Cotúa confirmó que tres uniformados resultaron heridos por los ataques y que, en medio de los disparos de advertencia realizados al suelo para dispersar a la multitud, un civil sufrió una lesión en el pie tras acercarse a la trayectoria de uno de los proyectiles. “Esta persona está fuera de peligro”, precisó el general.

El comandante de la brigada 27 responsabilizó a los Comandos de Frontera de instigar a la población a reaccionar de manera violenta con el fin de proteger sus economías criminales, ligadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Respecto al civil herido, Cotúa aseguró que ya se informó a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes.

“Nuestros soldados actuaron bajo el derecho a la legítima defensa y se han instaurado las denuncias sobre la asonada sufrida por la tropa”, agregó.

La situación sigue bajo análisis de las autoridades judiciales y militares.