“Es muy difícil que Álvaro Uribe salga electo el año próximo como senador”, anticipa analista

Congreso

La intención del expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, de volver al ruedo político ha causado revuelo en los distintos sectores políticos. Desde su partido han destacado la disposición del exmandatario, mientras que en sectores antagónicos consideran que es una medida desesperada.

¿Qué tan factible es que Uribe vuelva al Congreso?

El eventual regreso del expresidente al legislativo depende de dos factores: su situación judicial, pues como fue condenado por el caso de manipulación de testigos no podría lanzarse, al menos que se levante su condena en segunda instancia; y que el Centro Democrático obtenga los votos requeridos para lograr los 25 senadores.

Como se trata de una lista cerrada, según anunció el director del partido Gabriel Vallejo, no se puede votar por una persona en específico sino por toda la colectividad, y dependiendo de la cantidad de votos recibidos resultarán electos quienes estén en los primeros lugares de la lista.

De acuerdo con las primeras estimaciones, para que Uribe alcance a ser elegido se necesitarían más de 3 millones de votos aproximadamente, cifra que el Centro Democrático no ha tenido en las pasadas elecciones legislativas.

“La elección de Uribe de ponerse en el lugar 25 no es inocente y es bastante hábil, me parece, porque en realidad Centro Democrático nunca tuvo 25 electos en su lista al Senado. Su presentación más exitosa fue en la primera, en 2014, cuando la lista obtuvo 20 senadores”, afirmó el analista colombofrancés Yann Basset.

Por esta razón asegura el académico que “es muy difícil que Álvaro Uribe salga electo el año próximo como senador”. Sin embargo, reconocer que “de cierto modo, Álvaro Uribe pone la barra alta a propósito como una forma finalmente de incitar más a sus partidarios a votar porque saben, digamos, que se necesitarían muchos votos para la lista para que logre entrar”.

Considera el experto que esta intención del exmandatario “muestra que en el fondo su objetivo acá no es un objetivo personal, sino empujar a su lista a tener muchos congresistas en el Congreso”.