Enzo Carpio, un estratega de la cadena de suministro con visión global

Uno de ellos es Enzo Carpio, ingeniero industrial con una Maestría en Negocios Internacionales y más de 13 años de experiencia gestionando operaciones en sectores industriales, mineros y energéticos a nivel global.

“Mi inclinación por la ingeniería industrial nace de mis raíces familiares. Provengo de una familia con un fuerte espíritu emprendedor, lo que desde temprana edad despertó en mí el interés por entender cómo funcionan los negocios y cómo podrían optimizarse”, recuerda Carpio. Esa curiosidad infantil se transformó en un compromiso profesional: diseñar y perfeccionar procesos que impulsen la eficiencia, la productividad y la toma de decisiones estratégicas en las empresas.

Los cimientos de una vocación

En 2012, Carpio participó en la constitución del negocio familiar C&P Industrial and Mining Supplies SAC, dedicado a la comercialización de insumos industriales para sectores clave del Perú. La experiencia fue decisiva:

“Pronto comprendí que debía adquirir conocimientos más profundos y especializados en cadena de suministro para aportar valor real a la organización”.

Ese descubrimiento lo llevó a especializarse, primero con diplomados en Lean Supply Chain Management y luego con un máster en Negocios Internacionales en San Ignacio University (Miami, Florida). La formación le permitió obtener una visión integral del proceso logístico global, uniendo teoría con práctica en los retos reales del comercio exterior.

Navegando en un mundo incierto

La experiencia de Carpio lo ha llevado a identificar los grandes desafíos de la industria: la volatilidad política, los conflictos geopolíticos, los cambios en normativas arancelarias y los desastres naturales. “La industria enfrenta actualmente una serie de retos complejos y dinámicos... El futuro exigirá adaptarse a un entorno cada vez más incierto, invirtiendo en tecnología, diversificación de proveedores y sostenibilidad”, advierte.

Frente a este panorama, Carpio ha demostrado que la clave no está solo en reaccionar a las crisis, sino en anticiparse a ellas. Su enfoque estratégico combina la optimización de recursos con la construcción de redes sólidas de proveedores internacionales.

El arte de negociar

Si bien domina todo el espectro de la cadena de suministro, Enzo no duda en señalar cuál es su área favorita: compras y procurement. “Me apasiona el proceso de negociación, la estrategia detrás de cada acuerdo comercial y la posibilidad de establecer relaciones a largo plazo con proveedores de distintas partes del mundo”, confiesa.

Cada acuerdo, para él, es más que un contrato: es la oportunidad de tender puentes culturales, enriquecer la perspectiva de la organización y generar valor compartido. Su dominio del inglés y su experiencia en diferentes continentes han sido fundamentales para cerrar tratos competitivos y sostenibles.

Lo que lo diferencia

En un sector altamente competitivo, Carpio identifica con claridad su valor agregado:

“Mi principal diferenciador es la combinación de experiencia internacional, habilidades lingüísticas y una sólida red de proveedores globales construida a lo largo de más de una década”.

Ese bagaje le ha permitido liderar proyectos complejos, siempre con un enfoque orientado a resultados, transparencia y confianza. Sus colegas lo describen como disciplinado, perseverante y estructurado, cualidades que él mismo reconoce como pilares de su estilo de liderazgo.

Un profesional en constante evolución

Más allá de los logros, Carpio no se conforma. “Me esfuerzo constantemente en mejorar, capacitarme y estar actualizado frente a los cambios que vive el sector industrial a nivel global”, asegura. Su vocación por el aprendizaje continuo refleja no solo su compromiso con las organizaciones que lidera, sino también con su propio desarrollo personal.