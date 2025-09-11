Entran en operación nuevos tramos de tubería en Santa clara y Ceballos, en Cartagena

Cartagena

Aguas de Cartagena anuncia la puesta en servicio de dos nuevos tramos de tubería en los sectores de Santa Clara y Ceballos. Esta obra, que representó una inversión cercana a los $7,000 millones, permitirá mejorar la continuidad y confiabilidad del servicio de acueducto para más de 100.000 usuarios en la zona suroccidental de la ciudad.

La intervención, enmarcada en el Plan Prioritario de Inversiones de la empresa, consistió en la instalación de 800 metros lineales de redes de distribución de acueducto en 800 mm de diámetro. La nueva infraestructura permite aumentar el agua que se transporta desde la planta El Bosque hasta el tanque Colinas, lo que permite optimizar el suministro en diferentes zonas de la ciudad.

Con esta obra se benefician todos los barrios que reciben suministro del tanque Colinas, destacándose de manera especial los siguientes barrios:

El Reposo, El Silencio, Nueva Venecia, Nueva Jerusalén, Pardo Leal, La Esmeralda I y II, 2 de Noviembre, Camilo Torres, India Catalina, La Florida, La Sierrita, La Victoria, María Cano, Nueva Delhi, Rosedal, San Pedro Mártir, Sor Teresa de Calcuta, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, Coomuldesecar, La Gaitana, Manuela Vergara de Curi, El Nazareno, Luis Carlos Galán y parte de Vista Hermosa.

También se beneficia el barrio Nelson Mandela y sus sectores: La Primavera, Villa Andrea, Las Vegas, Francisco de Paula I y II, La Conquista, Virgen del Carmen, Villa Gloria, 7 de Diciembre, Belén, Andrés Pastrana, Los Deseos, 18 de Enero, El Millo, Las Colinas y Los Pinos.

Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica, con el objetivo de seguir garantizando un servicio de acueducto continuo, confiable y de calidad para todos los cartageneros.