Dian detectó cargamento de más de 17 toneladas de residuos plásticos en la zona franca de Cartagena

Cartagena

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) detectó en la Zona Franca de Cartagena un cargamento de 17,5 toneladas de residuos plásticos, cuya importación está sujeta a los controles establecidos por el Convenio de Basilea, tratado internacional que regula el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El hallazgo se produjo en el marco de las acciones de control adelantadas por la entidad para fortalecer la trazabilidad ambiental en el comercio internacional. Con esta actuación, la DIAN busca evitar que las zonas francas se conviertan en puntos vulnerables para el ingreso irregular de residuos que puedan afectar la salud pública o el medio ambiente, al tiempo que reafirma el compromiso de Colombia con el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

La estrategia Aduanas Verdes, liderada por la Subdirección de Servicio y Facilitación al Comercio Exterior en cabeza de la Dirección de Gestión de Aduanas, tiene como propósito asegurar el cumplimiento de compromisos internacionales como los convenios de Basilea, Rotterdam, Estocolmo y el Protocolo de Montreal, que regulan el manejo de residuos peligrosos, sustancias químicas y mercancías con alto impacto ambiental.

“No se trata solo de controlar mercancías, sino de garantizar que el comercio exterior se alinee con la sostenibilidad y los compromisos multilaterales que protegen la salud y el medio ambiente”, señaló Omar David Florez, subdirector de Servicio y Facilitación al Comercio Exterior.

La DIAN informó que el caso será objeto de una revisión técnica en coordinación con la ANLA y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y ambientales vigentes.

Este operativo confirma la relevancia de Aduanas Verdes como herramienta de gobernanza ambiental y refuerza el compromiso de Colombia de consolidar una cultura de vigilancia ambiental en frontera, en la que la protección del entorno se convierta en una práctica permanente de las operaciones aduaneras.