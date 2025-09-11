Contraloría del Tolima recuperó más de $4 mil millones en entidades del departamento

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio la contralora del Tolima, Carolina Giraldo, anunció que junto a su equipo ha logrado recuperar cerca de $4 mil millones en el marco del control fiscal ejercido desde la entidad.

Según Giraldo, esta recuperación de dinero se logró previo a procesos de responsabilidad fiscal en los que el sujeto de control se acoge a un acuerdo de beneficio cuantitativo.

“Con la finalidad de seguir recuperando la credibilidad de los ciudadanos que muchas veces afirman que para que denunciar sino se ven resultados, entonces empezamos a apuntarle a los beneficios cuantitativos que es la recuperación del dinero sin necesidad que se vaya a un proceso en responsabilidad fiscal”, dijo la contralora del Tolima.

La funcionaria de la entidad de control resaltó que uno de los errores que más se cometen en las entidades públicas del departamento es la asignación de la supervisión de los procesos contractuales a personas sin la capacidad.

“No siempre los errores son con dolo, como funcionarios pecamos por acción, omisión o extralimitación, no siempre podemos hablar de que son los más corruptos. Seguimos con los mimos errores, relajados en la supervisión y eso se convierte en hallazgos fiscales, disciplinarios o penales”, manifestó.

últimos meses al frente de la Contraloría del Tolima

Finalmente, Carolina Giraldo, sostuvo que siente nostalgia porque se acerca el cierre de su periodo como contralora Departamental “Me enamoré de este departamento, siento que se cumplió, aunque se que no soy la salvadora, no logré recuperar el 100% de la confianza de los tolimenses, pero creo que cada vez más personas creen en la entidad a través de los resultados entregados”.