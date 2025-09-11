Campaña busca evitar casos de suicidio en María La Baja, Bolívar

Con una campaña para evitar el suicidio en todas las instituciones educativas, lugares públicos como parques, calles, establecimientos privados y de más, arrancó esta loable labor que busca salvar vidas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La tarea se inició en el marco del día mundial para la prevención del suicidio, con una frase de lanzamiento “Te escucho, Te creo”, liderado por la Gestora Social del municipio, Nina Polo.

Isabel Pérez, psicóloga del programa PIC, aseguró que existen mitos, como decir que hablar del suicidio puede incitar a que la persona lo haga, el que habla de suicidarse, no lo hace y sí lo hace y finalmente dicen que todo aquel que se suicida está deprimido.

El evento sirvió para rendirle homenaje a Deiner Palomino, compañero quien murió hace algunos meses.

La actividad tuvo inicio en el patio del Centro Político Administrativo del municipio, y contó con la presencia de funcionarios y miembros de la comunidad que escucharon y observaron un socio-drama para la prevención del suicidio.

Este compromiso, además de articular a todas las secretarías de la administración y al Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), que busca transformar la salud pública en el municipio, a través del bienestar de la comunidad con actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades y educación en hábitos saludables, abarcando diferentes entornos y sin requisitos de afiliación o costos para la participación.