Borrador de decreto de la Alcaldía pone en alerta a los transportadores de Ibagué

Ibagué

Serios cuestionamientos hizo Michael Cepeda, directivo de la Asociación TPC Colectivos, al borrador del decreto que buscaría crear y reglamentar el fondo para el mejoramiento de la calidad del servicio en el sistema estratégico de transporte público SETP que no es más que conformar un fondo común para poder pagar la sobreoferta de busetas en Ibagué.

Según el vocero de esta asociación que reúne a un grupo de propietarios de buseta de la capital del Tolima, si este documento se convierte en decreto, un propietario de deberá pagar mensualmente $858 mil al fondo.

En su articulo tercero el borrador de decreto indica que “El fondo para el mejoramiento de la calidad del servicio en el sistema estratégico de transporte público SETP de la ciudad recibirá los siguientes aportes: 1. Rubro de recuperación de capital correspondiente al 53.2% de un salario mínimo mensual legal vigente por vehículo por mes, establecido en la estructura de costos de la tarifa preceptuada en el decreto 1000-0922 de 2024. 2. El 7% de un salario mínimo mensual legal vigente por vehículo por mes, aporte realizado por los agentes operadores de transporte designados para el SETP de la ciudad”.

“Nos dan la razón porque se refleja que se escogieron unos operadores del transporte público que no tienen los recursos, por eso ahora se determina que los propietarios debemos pagar $858 mil y estos serán administrados por el SETP, ahora manejarán recursos privados”, dijo Cepeda.

El directivo sostuvo que los recursos para pagar la sobreoferta ya deberían tenerlos los operadores del sistema estratégico de transporte público y ahora les quieren quitar la responsabilidad “Es un decreto que va en contravía de los decretos que le dieron la vida jurídica al SETP”.

Cepeda dijo que la ciudad debería tener operando 658 busetas, mientras que en la actualidad hay más de 900 “Esto va a afectar al usuario porque a futuro podría llevar a que se suba más la tarifa de lo que normalmente se incremente al final del año”.

¿Viene un nuevo paro del transporte en Ibagué?

Por otra parte, el representante de la Asociación TPC Colectivos mencionó que el decreto no ha sido socializado, pero que lo que más preocupa es que se publique y salga a la vida jurídica. Además, advirtió que, si eso pasa, volverán a las calles a defender sus derechos.

“Si ella saca el decreto sin socializar nos veremos en la necesidad de salir a las calles a protestar para defender los derechos de los propietarios de las busetas de Ibagué”, resaltó.,

¿Qué ha pasado con el sistema de recaudo?

Finalmente, sostuvo que no se sabe nada de la implementación del sistema de recaudo del SETP, paso fundamental para poder avanzar en este proceso que busca modernizar el transporte público en la capital del Tolima.