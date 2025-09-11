Alias ´Goku´ fue capturado en Ibagué, registra 12 anotaciones judiciales por varios delitos

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura de Brayan Stiven Restrepo López de 23 años, conocido en el mundo delincuencial con el alias de ´Goku´, persona que según las autoridades tiene 12 anotaciones judiciales por diferentes delitos.

Esta vez alias ´Goku´ fue capturado por el robo de un celular bajo la modalidad de intimidación con un cuchillo a un ciudadano en el barrio Galán, tras la persecución de la Policía fue detenida en la zona centro de la ciudad.

“La última vez que ´Goku´ cayó en manos de las autoridades fue en abril de 2024, para esa ocasión, ingresó a una vivienda en el barrio Kennedy donde hurtó 2 celulares y 1 computador, elementos que fueron recuperados por la policía”, dijo el capitán, Daniel Alexander Enciso Morales, subcomandante Estación se Policía Sur.

Caracol Radio conoció que luego de la captura de ´Goku´ en el año 2024 fue enviado a un centro de reclusión, pero luego de unos meses recobró la libertad por decisión de un juez de la República.

Ahora nuevamente alias ´Goku´, fue enviado con una medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario “Las veces que sean necesarias lo vamos a capturar y será presentado ante la autoridad competente, ese es nuestro trabajo, capturar y poner a disposición. Esperamos que su reincidencia en esta ocasión permita que este actor criminal permanezca privado de la libertad y de esta forma fortalecer la seguridad al sur de la ciudad”.