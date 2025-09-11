Aerocivil inicia investigación por incidente en el que dos aviones casi se estrellan en Medellín

La Aeronáutica Civil inició una investigación técnica de seguridad operacional sobre el incidente registrado el pasado 10 de agosto, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Rionegro, en Medellín, en el que al parecer, dos aviones de las aerolíneas Avianca y LAN, estuvieron a punto de estrellarse, denuncia que dio a conocer en primicia Caracol Radio.

Aseguran que han recibido reportes oficiales relacionados con el evento, y con base en dichos insumos, se activó el proceso de indagación, y para ello, se están analizando, registros de radar, informes de las aeronaves involucradas, fichas de progreso, así como otras evidencias disponibles, con el fin de identificar factores y hechos relevantes, y determinar las posibles causas del incidente para luego emitir un informe transparente sobre lo sucedido.

Por otro lado, aclaran que plataformas como Flight Radar no constituyen fuentes oficiales ni técnicas para determinar la precisión del evento, ya que su información es de carácter público y puede no coincidir con los sistemas certificados y autorizados que emplea la autoridad aeronáutica.

“Cada investigación se realiza con rigor técnico, independencia y transparencia, priorizando siempre la protección de la vida y la seguridad de los pasajeros. La seguridad aérea es un intangible no negociable, para la autoridad aeronáutica colombiana”, dice la Aeronáutica Civil