15 beneficiarios se gradúan como técnicos en auxiliar de enfermería

En una ceremonia llena de emoción y orgullo, 15 beneficiarios de las comunidades de la zona norte de Cartagena celebraron su graduación como Técnicos en Auxiliar de Enfermería, tras culminar exitosamente su formación gracias a la alianza entre el Hospital Serena del Mar, la Fundación Santa Fe de Bogotá, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), líderes de las comunidades y la Fundación Serena del Mar. Este logro representa un paso significativo hacia la mejora de sus condiciones de vida y el fortalecimiento del sistema de salud local.

“Desde la Fundación Serena del Mar nos enorgullece ser un aliado para el desarrollo de habilidades y oportunidades en las comunidades de la zona norte de Cartagena. Hemos priorizado la educación y la formación como motores de transformación social, y hoy celebramos los frutos de ese esfuerzo”, afirmó Isabel Mathieu, directora de la Fundación.

“Es un orgullo para nosotros celebrar este logro en conjunto con entidades aliadas que han creído en las oportunidades para todos que desde Serena del Mar se están brindando, a la comunidad de la Zona Norte, a Cartagena y al país”, expresó Rafael del Castillo, presidente de Novus Civitas, desarrolladora de Serena del Mar.

Desde su eje de Generación de Ingresos, la Fundación Serena del Mar ha impactado a más de 180 personas a través de programas de formación técnica y tecnológica en áreas como Salud Pública, Apoyo Administrativo en Salud, Tecnología HSEQ, Asistencia Administrativa, Construcción de Edificaciones, Topografía y Servicios Farmacéuticos. De estos participantes, 155 ya se han graduado exitosamente. Esto se suma a las más de 114 becas profesionales Carlos y Marlene Haime entregadas a jóvenes de las comunidades.

Además, en alianza con Camacol Bolívar, 46 mujeres fueron capacitadas en oficios de la construcción en el marco del programa Construimos a la Par. Se espera que otras 33 mujeres finalicen su formación y obtengan su certificación en los próximos meses.

Complementando estas iniciativas, 18 miembros de federaciones de pescadores de Manzanillo del Mar, Tierra Baja, Villa Gloria y Puerto Rey fueron certificados por el SENA en el curso “Patrón de Pesca”, fortaleciendo sus competencias en el alistamiento y la maniobra de embarcaciones pesqueras, de acuerdo con las normativas vigentes y condiciones marítimas.

Finalmente, como parte de la alianza entre la Fundación Serena del Mar y la Guardia Ambiental de Colombia, 14 líderes comunitarios y representantes del sector ecoturístico fueron formados como Guardianes Ambientales. Su capacitación integró conocimientos en educación ambiental y disciplina castrense, promoviendo valores como el trabajo en equipo, la coordinación y el respeto por las autoridades. Hoy, estos nuevos guardianes se convierten en referentes en sus comunidades, comprometidos con la conservación del entorno y la protección del territorio.