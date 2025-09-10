Procuraduría investiga a exedecán de la Presidencia por presunto acoso sexual / Sergio Acero

La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria contra el Mayor Sammy Ernesto Rodríguez Lemus, quien fungía como edecán de la Presidencia de la República.

A Rodríguez se le investiga por incurrir presuntamente en actos sexuales como tocamientos y violencia de género.

El caso fue denunciado por una oficial del Ejército en Bucaramanga, que el hecho se habría presentado el 13 de mayo de 2025 durante una conmemoración militar en la sede de la Segunda División del Ejército.

La evaluación del episodio, asumido por la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública, determinó que hubo, al parecer, actos que comprometieron la conducta del oficial, razón por la que el ente de control decidió abrir la investigación disciplinaría en contra del mayor del Ejército.

La Procuraduría pidió además la práctica de pruebas para determinar si los hechos denunciados llevan a la adopción de posibles sanciones disciplinarias.