Hombre recibió descarga eléctrica al tocar cables cuando intentaba alcanzar unas aves en Gambote

Cartagena

Un hombre de 30 años resultó lesionado al entrar en contacto con redes eléctricas en el corregimiento de Gambote, jurisdicción del municipio de Arjona, norte de Bolívar.

Caracol Radio conoció que el afectado fue identificado como Rubén Darío Orozco Jiménez, quien según versiones de sus familiares intentó subir a una estructura eléctrica para alcanzar unas aves y en el transcurso de esta acción sufrió una descarga eléctrica que le provocó quemaduras.

El ciudadano se encuentra estable y bajo atención médica. Se conoció que la víctima presenta quemaduras en el 17% de su cuerpo con afectación en miembro superior, tórax y abdomen.

Inicialmente, Rubén Darío fue trasladado al hospital Local de Arjona, pero ante la gravedad de las lesiones lo remitieron a la UCI de la Clínica Cartagena del Mar en la capital de Bolívar, donde es atendido.

De acuerdo con la información suministrada por los familiares, la persona presentaría alteraciones en su estado de salud mental, situación que podría haber influido en su comportamiento al momento del incidente.