Hombre fue capturado por transporte ilegal de carbón vegetal en zona rural de Arjona, Bolívar

Cartagena

En un operativo de patrullaje y control, el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional en Bolívar, capturó a un individuo por el presunto delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El hecho tuvo lugar en la vía que comunica a Arjona con el corregimiento de Gambote, donde las unidades interceptaron un motocarro que transportaba 21 bultos de carbón vegetal. Al solicitarle la documentación que amparara la tenencia y transporte del material, el conductor manifestó no contar con los permisos correspondientes de la autoridad ambiental.

Por lo anterior, se procedió a la incautación del carbón vegetal, la motocarro y a la captura del individuo, a quien se le leyeron sus derechos. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para definir su situación judicial. Los elementos incautados quedaron a disposición de Cardique.

Al respecto, el Coronel Alejandro Reyes Ramírez, Comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “Nuestro compromiso con la protección del patrimonio natural de Bolívar es firme. No daremos tregua a quienes atenten contra nuestros ecosistemas. Este tipo de operativos demuestran la labor constante de nuestros Carabineros para garantizar un ambiente sano para las futuras generaciones”.

La Policía Nacional reitera su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad que atente contra el medio ambiente. La protección de nuestros recursos naturales es responsabilidad de todos.