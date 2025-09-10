Golpe a las disidencias: entrega de alias Kevin permitió hallazgo de arsenal de guerra en el Meta

Colombia

La entrega voluntaria de alias Kevin, uno de los principales cabecillas de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de alias Iván Mordisco, ya empieza a dar resultados concretos para la Fuerza Pública.

Según fuentes de inteligencia, la información suministrada por el exjefe disidente permitió localizar un depósito ilegal de la estructura Martín Villa en zona rural de El Castillo, Meta, donde fue hallado un arsenal de guerra con capacidad para ejecutar ataques de gran escala contra la Fuerza Pública e infraestructura del departamento.

El hallazgo

En la vereda La Floresta, tropas del Ejército encontraron:

• 23 fusiles semiautomáticos de largo alcance.

• 2 morteros y 18 granadas para el lanzamiento de tatucos.

• 30 artefactos explosivos adaptados para drones.

• 15 minas antipersonal.

• Abundante munición, granadas, equipos de comunicaciones y material de intendencia.

De acuerdo con las autoridades, este arsenal estaba destinado a atentados contra bases militares, estaciones de Policía y oleoductos, además de acciones contra la población civil mediante la instalación de minas y la utilización de drones armados.

Colaboración de alias Kevin

Alias Kevin se entregó a finales de agosto en el Cauca y desde entonces ha venido brindando información clave sobre campamentos, colaboradores, mandos medios, rutas de narcotráfico y testaferros.

Esta colaboración lo perfila para recibir beneficios dentro del Programa Humanitario de Atención al Desmovilizado.

El hallazgo en El Castillo se enmarca en esta serie de datos verificados por inteligencia militar y policial, y representa un golpe a la capacidad logística y financiera de las disidencias de Mordisco, al afectar sus redes de abastecimiento y minar la moral de sus combatientes.

Impacto estratégico para la fuerza pública

Las autoridades aseguran que este resultado:

• Dificulta la recolección de recursos derivados del narcotráfico, la extorsión y las “vacunas”.

• Interrumpe los planes de expansión territorial en Meta y Cauca.

• Debilita la capacidad ofensiva de la facción de Mordisco frente a otras disidencias como la de alias Calarcá.

El material decomisado, según inteligencia, había sido entregado por narcotraficantes conocidos como Cheli y Toro a la estructura Martín Villa, como pago por custodiar cristalizaderos, cultivos y rutas del narcotráfico.

“este caso traza una ruta para inducir a la rendición a otros integrantes de las disidencias de Mordisco”, indicaron fuentes militares.