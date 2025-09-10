Es acoso y hostigamiento contra el Gobierno: Benedetti arremete contra Ibáñez por reforma pensional

No para la discusión por la reforma pensional, y por las solicitudes del Magistrado Jorge Enrique Ibáñez en el marco de la revisión constitucional del proyecto.

El ministro Armando Benedetti aseguró que el presidente de la Corte no está cumpliendo con la Constitución, porque “pidió una subsanación que nunca había pasado en el país, después viene la subsanación. Luego dice que hay que votar las actas y se votan las actas. Y ahora pide que cómo fue la votación”.

Aseguró que el magistrado es una persona muy estudiada, pero que “actualmente las vísceras se lo están corroyendo”.

El jefe de la cartera del Interior denunció que el magistrado de la Corte estaría bloqueando la entrada de la reforma pensional, afectando a más de tres millones de colombianos.

¿Qué respondió Jorge Enrique Ibáñez?

Tras las declaraciones del ministro Benedetti, el magistrado de la Corte Constitucional pidió a la Cámara de Representantes que envíe nuevamente las pruebas y la justificación de las actas que indica que se subsanó el vicio encontrado en dicha ley.