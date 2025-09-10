Diez años después siguen las imputaciones por corrupción de los Juegos Nacionales de Ibagué

La Fiscalía avanza en las imputaciones de los responsables del desfalco los Juegos Nacionales de Ibagué Foto: Colprensa( Thot )

Ibagué

Diez años después de ocurridos los hechos de corrupción de los Juegos Nacionales de Ibagué, la Fiscalía General de la Nación avanzo con la judicialización del exgerente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Ibagué (Imdri), Carlos Heberto Ángel Torres; al exsecretario, Andrés Mauricio Villegas Navarro; y al entonces supervisor Jorge Cardeño, de la misma entidad; además del particular Edwar Alexander García Ramírez; quienes, al parecer, se apoderaron de más de $1.200.000.000, con el trámite de convenios para el apoyo de actividades en los Juegos Nacionales y Paranacionales, que se celebrarían en la capital de Tolima en 2015.

Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Ibagué les imputó, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación. Los procesados no aceptaron los cargos.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015, cuando se tramitaron los convenios mencionados. Se evidenció que Carlos Heberto Ángel, se interesó ilegalmente en diversos contratos, los cuales se suscribieron con diferentes objetos para la realización de proyectos y actividades deportivas y recreativas, en los que intervino el funcionario por razón de su cargo y funciones.

Para la Fiscalía, el exgerente habría actuado sobreponiendo su interés particular sobre los intereses generales de otras personas como García Ramírez y el secretario del Imdri, Villegas Navarro, permitiendo que se ejecutaran los contratos y que terceros sacaran provecho económico de esta situación, al apropiarse de los dineros ya descritos.

Le puede interesar: https://caracol.com.co/2025/04/29/ibague-cerro-el-capitulo-de-los-escenarios-deportivos/

García Ramírez habría sido el encargado de presentar al Instituto de Deportes y Recreación los documentos de las diferentes fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, que eran legalizados por el entonces secretario. Algunos de esos contratos fueron supervisados por Jorge Cedeño.

En las investigaciones se pudo recaudar el material probatorio donde se evidenció el entramado delincuencial el gerente de la época, solicitó al Concejo Municipal que aprobara traslados presupuestales que se hicieron del municipio al Imdri, los cuales se aprobaron en el cabildo local, para la ejecución de las obras solicitadas, por valor de $1.340.000.000 como adición presupuestal de rentas y recursos de capital y gastos de la vigencia 2014