Concejales de Tunja se refieren a la ausencia del alcalde en la audiencia de imputación

Tunja

Tras la ausencia del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, en la audiencia de acusación que se realizó este martes 9 de septiembre en el juzgado tercero penal de la capital boyacense a causa de enfermedad, se ha generado una controversia por las reiteradas excusas del mandatario en la diligencia judicial.

Concejales de la ciudad señalan que este tipo de actuaciones del mandatario municipal son muestra de la forma en qué está dilatando el proceso que se lleva en su contra.

“Es irresponsable de nosotros jugar con la salud de cualquier ser humano. Sin embargo, yo creo, ojalá espero equivocarme, que este tipo de jugadas o jugaditas que se inventa la Administración Municipal para evadir la justicia ya es vuelto usual y ya estamos acostumbrados. El alcalde tiene varios procesos hoy en su contra y ha buscado cuanta estrategia para poder burlar la justicia colombiana y digamos que nuestro aparato judicial permite que este tipo de conductas se den, aunque aún yo les tengo mucha fe como es el tema del Consejo de Estado y la Fiscalía pues uno cree en la justicia, pero queda en entredicho este tipo de artimañas porque el alcalde viene desarrollando su agenda estos días de manera normal y el día de la audiencia se enferma y paradójicamente se enferma en la ciudad de Bogotá”, señaló Javier Mesa Fúneme, concejal de Tunja.

Por su parte, el concejal Román Quintero Corredor indicó que la situación genera incertidumbre en la capital boyacense y frente a la ausencia del alcalde por incapacidad médica comentó que lo que está provocando es inestabilidad en los tunjanos.

“En temas de salud, hay que decir que es complejo lo que está sucediendo con el alcalde de Tunja y con la ciudad en temas de justicia, porque estamos viendo, no sólo en este proceso sino en todos los estrados judiciales en donde el alcalde ha tenido que llevar procesos, maniobras absolutamente dilatorias lo cual está llevando a que hoy en la ciudad de Tunja se esté generando una incertidumbre con lo que está pasando, con lo que va a pasar con el alcalde de Tunja y nuevamente pues el mandatario no permite que se adelante una audiencia que es importante y bueno a esperar qué es lo que sucede y que ojalá la justicia obre con prontitud para que esta situación de esa inestabilidad que se está generando en la ciudad de Tunja se sane rápidamente”, afirmó.

Mientras que la concejal Laura Silva, manifestó que la ciudadanía ya percibe esas excusas como una estrategia de dilación.

“Otra vez fue imposible esta diligencia y yo creo que ya la ciudadanía se está dando cuenta que esta es una maniobra dilatoria. Obviamente uno no le desea el mal a nadie y si él está en una situación crítica de salud ojalá se mejore, pero sinceramente lo hemos visto en un montón de actos públicos, en plena salud, saliendo a promocionar sus temas de alcalde y ahora sí está enfermo, ¿no? Entonces pues la justicia colombiana es bastante garantista, pero realmente esto es una maniobra de dilación”, señaló la concejal, quien además manifestó que este tipo de actuaciones frente a la justicia del mandatario lo hacen ver como un cobarde.

“Y sus videos de sus mercenarios informáticos que salen diciendo que es que, porque él era profesor, que pobrecito, en el que él se victimiza, pues realmente ya cada vez quedan más cortos frente a la verdad que es que él está evadiendo la justicia. Entonces muy grave me parece, pero igual esperábamos que pasara algo así porque él no ha tenido el coraje de enfrentar a la ley y pues frente a un alcalde cobarde realmente es mejor tener otro”, agregó.