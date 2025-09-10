Comunidad y Alcaldía de Cartagena reunieron recursos para reponer transformador en Pantano de Vargas

Cartagena

Afinia, filial del Grupo EPM, celebró la unión de voluntades entre la comunidad del sector Pantano de Vargas, en el barrio Olaya Herrera, y la Administración Distrital, a través de la Secretaría del Interior, que permitió reunir los recursos necesarios para reponer el transformador averiado que abastece a más de 140 familias.

Gracias a la mediación de esta dependencia distrital, que se comprometió a aportar la diferencia, y al esfuerzo de la comunidad que reunió algo más de 6 millones de pesos, se logró completar los 8 millones de pesos necesarios para garantizar la instalación del nuevo transformador.

Con este importante acuerdo, el personal técnico de Afinia inició las gestiones necesarias para la reposición del transformador, lo que permitirá restablecer las condiciones normales del servicio en el sector.

Afinia resaltó que, aunque la comunidad del sector registra una deuda acumulada superior a los 1.136 millones de pesos y en los últimos años sus aportes habían sido muy limitados, este esfuerzo conjunto marca un paso importante hacia la construcción de acuerdos que permitan avanzar en soluciones sostenibles para el servicio de energía.

La empresa hizo un llamado a la comunidad a mantener la calma y evitar vías de hecho, destacando que el camino del diálogo y la colaboración conjunta es el que abre soluciones sostenibles.