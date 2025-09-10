Caso Jineth Bedoya: tras 25 años, Fiscalía llama a indagatoria a 6 personas, entre ellas 2 generales

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Fiscalía General de la Nación llamó a rendir indagatoria a seis personas, entre ellas dos generales, por los hechos sufridos por Jineth Bedoya en la cárcel La Modelo de Bogotá mientras hacía una investigación.

Estas son las personas que fueron llamadas a indagatoria por el caso Jineth Bedoya:

Fabio Campo Silva, general y exdirector del Inpec (2000)

Luis Bernardo Maldonado, exsubdirector general del Inpec

Jaime Gallo Zuleta, asesor de la Dirección del Inpec

Reinaldo Fierro, exdirector de la cárcel Modelo.

General Leonardo Gallego Castrillón, exdirector de la Dijin.

Evangelista Basto Bernal, miembro del Frente Capital de las AUC

Una fiscal del Grupo de Compulsa de Copias de la Dirección de Justicia Transicional determinó que “los agentes del Estado, en ejercicio de sus cargos, habrían omitido sus funciones, permitido el ingreso a la cárcel La Modelo de Bogotá de armas de fuego y elementos prohibidos por el Reglamento Penitenciario, y facilitado el actuar delictivo de paramilitares privados de la libertad”.

¿Qué pasó en el caso de Jineth Bedoya?

La periodista fue víctima seguimientos, previamente planificados en distintas reuniones entre internos de La Modelo, y de fragmentos de violencia sistemática, sexismo y hostigamiento, de cara a su ejercicio periodístico y por su condición de mujer.

De acuerdo con la Fiscalía, “esto ocurrió con la posible mirada complaciente de integrantes de la fuerza pública y otros agentes del Estado”.

Los cinco exfuncionarios al igual que Basto Bernal serán vinculados por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado.

Este caso se desarrolla bajo la Ley 600 de 2000 (antiguo sistema pena). La Fiscalía aclaró que esto no le quita competencia a la Jurisdicción Especial para la paz (JEP).