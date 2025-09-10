Armada liderará jornada de atención a víctimas de la Fuerza Pública en Cartagena

Armada Nacional reconoce riesgo de presencia de grupos armados en el río Caquetá. Tomado de: Armada Nacional de Colombia

Colombia

Del 23 al 25 de septiembre, el Museo Naval del Caribe será escenario de una jornada de declaración, caracterización, acreditación y feria de servicios dirigida a miembros de la Fuerza Pública víctimas del conflicto armado interno y sus familias.

La Armada de Colombia, en articulación con entidades del orden regional y nacional, anunció el desarrollo de una amplia jornada de atención integral en la ciudad de Cartagena, cuyo propósito es facilitar el acceso oportuno a trámites y servicios que permitan el reconocimiento y la dignificación de los militares y policías, activos o retirados, que han sufrido hechos victimizantes en el marco del conflicto armado interno, así como de sus familias.

El evento se llevará a cabo del 23 al 25 de septiembre de 2025, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en las instalaciones del Museo Naval del Caribe. Participarán entidades como la Unidad para las Víctimas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ministerio Público (Procuraduría, Defensoría y Personería), además de instituciones universitarias y organizaciones de bienestar que ofrecerán sus servicios a los asistentes.

Durante la jornada se permitirá adelantar trámites relacionados con la declaración de hechos victimizantes, inscripción o actualización en el Registro Único de Víctimas (RUV) y la activación de rutas de atención establecidas en la Ley 1448 de 2011, recientemente modificada por la Ley 2421 de 2024.

La apertura se realizará con un acto protocolario que contará con la presencia de autoridades del Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET), representantes del Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Fuerza Aeroespacial Colombiana, Policía Nacional, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía Mayor de Cartagena y entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

Requisitos de inscripción

Quienes deseen acceder a la jornada deben ser integrantes activos o retirados de la Fuerza Pública, o familiares de uniformados que hayan sido víctimas de hechos relacionados con el conflicto armado.

Asimismo, deberán presentar documentos como informes administrativos por lesión o muerte, registros civiles, historia clínica o junta médico laboral, denuncias penales, entre otros soportes que acrediten la situación.

Para mayor información, la División de Víctimas de la Armada de Colombia dispuso la línea celular 312 351 9865.