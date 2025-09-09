Tres mineros murieron en accidente dentro de socavón en Tuta, Boyacá

Paipa

El municipio de Tuta, enfrenta una nueva tragedia minera. Tres trabajadores perdieron la vida en la mañana de este martes en una mina, ubicada en la vereda Santa Rita, en límites con Paipa, tras un accidente ocasionado por acumulación de gases al interior del socavón.

El alcalde de Tuta, Wilber Jaime Salamanca, confirmó los hechos y lamentó la situación que enluta a la comunidad. “Nuestro municipio nuevamente se encuentra de luto. Tristemente fallecieron tres mineros en un hecho que, de acuerdo con la información preliminar, estaría relacionado con una deficiencia en la ventilación de la mina. Al parecer, no se oxigenó bien el socavón antes de iniciar las labores y eso generó la acumulación de gases que acabó con la vida de los trabajadores”, explicó el mandatario en entrevista con Caracol Radio.

De acuerdo con Salamanca, una de las víctimas alcanzó a ser trasladada al hospital de Paipa, pero llegó sin signos vitales. Las autoridades confirmaron que los fallecidos son: Manuel Rodríguez, habitante de Tuta; un ciudadano venezolano; y un trabajador del municipio de Paipa. “Hay un hecho muy particular: la víctima de Tuta había sobrevivido hace cinco años a otro accidente minero en plena pandemia, pero en esta ocasión no corrió con la misma suerte”, agregó el alcalde.

En el lugar hicieron presencia la Agencia Nacional de Minería, el grupo de salvamento minero y la Policía Nacional, quienes adelantan investigaciones para esclarecer si el socavón operaba legalmente. “Sabemos que la zona hace parte de un título minero de la cooperativa de Paipa, pero no tenemos certeza de que la explotación puntual estuviera autorizada. Ese es uno de los puntos que se están verificando”, puntualizó Salamanca.

El mandatario también precisó que en el momento del accidente no había más personas dentro de la mina. “Por la crisis del carbón, hoy en día las explotaciones son muy pequeñas. Generalmente trabajan tres o cuatro mineros con el malacatero. Fue precisamente este último quien dio aviso a la comunidad sobre lo ocurrido”, señaló.

Finalmente, Salamanca hizo un llamado urgente al gremio minero para reforzar los protocolos de seguridad. “La tecnología nos brinda equipos como los aparatos multigas, que permiten verificar las condiciones antes de ingresar a un socavón. No podemos seguir trabajando con afanes ni improvisando. Lo que ocurrió hoy en Tuta puede pasar mañana en cualquier otro municipio del departamento o del país. Mi invitación es a que se tomen todas las precauciones para evitar más noticias tan lamentables”, concluyó el alcalde.