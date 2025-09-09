SENA y CNSC abren oferta laboral del 8 al 19 de septiembre: paso a paso para inscribirse y requisito

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunciaron una nueva convocatoria que ofrece oportunidades laborales en todos los niveles jerárquicos y departamentos del país.

El proceso de selección N° 2669 es un concurso de méritos que pone a disposición de todos los ciudadanos 1.801 vacantes definitivas en las modalidades de ascenso y concurso abierto.

¿Cuál es la diferencia entre la modalidad de ascenso y abierto?

La oferta laboral para la modalidad de ascenso está dirigida solo para las personas que tienen títulos obtenidos en el Sena. Mientras que la modalidad abierta está enfocada a todas las personas de cualquier institución de educación superior que cuenten con el título requerido para la vacante.

¿Cuáles son las vacantes disponibles?

9 empleos de asesor.

697 de profesionales.

941 de instructor.

130 de técnico.

24 de asistencial.

De este total de vacantes, anunciaron que 540 estarán disponibles para ascenso, lo que quiere decir que 1.261 vacantes están disponibles para el concurso abierto, en la cual pueden participar todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos exigidos para cada cargo.

¿De cuánto son los salarios que ofrecen en la convocatoria?

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el SENA anunciaron que estas ofertas tienen salarios que van desde los $3.500.000 hasta los $10.500.000 dependiendo del nivel. Además, también anunciaron que existen 90 vacantes que no requieren experiencia previa, lo que amplía el acceso a más personas interesadas.

¿Cuándo inician las inscripciones?

Las inscripciones para el concurso de ascenso estarán abiertas desde el 8 hasta el 19 de septiembre. Por su parte, quienes deseen participar en el concurso abierto podrán inscribirse a partir del 16 de octubre hasta el 18 de noviembre del 2025.

¿Cuáles son los requisitos?

Debe pagar los derechos de participación. El valor dependerá del nivel de la vacante a la que se está postulando. Formalizar su inscripción en el SIMO. Completar el registro y confirmar la vacante.

¿Cómo puede inscribirse?

Debe registrarse en la plataforma SIMO. Allí puede consultar las vacantes disponibles y ver los requisitos necesarios para cada una. Una vez seleccione la vacante, deberá realizar el pago de los derechos de participación. Luego de realizar el pago es fundamental que formalice la inscripción dentro del sistema y cargue la documentación exigida. Si no lo hace, el registro no quedará completo.

¿Cuánto cuestan los derechos de participación?

Los derechos de participación dependen del nivel al que quiera aplicar. Para asesor, profesional e instructor deberá cancelar un valor de $71.200 y para los niveles de técnico y asistencial $47.450.

Estas son las etapas de selección:

El concurso se rige bajo principios de mérito y transparencia, por esto los candidatos deberán tener:

Verificación de requisitos mínimos. Luego de esto deberán realizar unas pruebas escritas, que incluyen competencias funcionales y comportamentales. Se realizará valoración de antecedentes, donde se le sumarán puntos adicionales por tener experiencia y contar formación académica certificada.

Es importante que tenga en cuenta que solo puede aplicar a una de las vacantes en las modalidades de ascenso o abierto.

Además, para las ofertas de modalidad de ascenso debe ser servidor público con derechos de carrera administrativa en el Sena.