Procuraduría abre indagación a la Armada Nacional por tiroteo que deja un muerto en Mosquera, Nariño

JUSTICIA

La Procuraduría General abrió una indagación disciplinaria por un incidente ocurrido en Mosquera, Nariño en el que miembros de la Armada Nacional dispararon contra una lancha en la que viajaba la alcaldesa, Karen Lizeth Pineda Pineda, dejando sin vida a uno de sus asesores y dejando herido a uno de sus escoltas.

Esta investigación busca aclarar los interrogantes sobre el cumplimiento de los protocolos para el uso de la fuerza.

Alcaldesa de Mosquera denuncia falta de advertencia previa al tiroteo

La alcaldesa de Mosquera, Karen Lizeth Pineda Pineda, confirmó que la Armada Nacional no emitió ninguna advertencia antes de abrir fuego contra la embarcación.

Esta declaración contradice los protocolos estándar que exigen una comunicación previa antes de recurrir al uso de la fuerza.

En ese sentido, el Ministerio Público busca determinar si se violaron los protocolos de uso de la fuerza

“Se busca identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias específicas, el modo, el tiempo y el lugar en que se desarrollaron los hechos”, indicó el ente de control.

Como parte de la investigación, la Procuraduría Delegada solicitó al comando de la Armada Nacional información detallada sobre la unidad a la que pertenecen los miembros involucrados, sus identidades, copias de los informes de patrulla y el protocolo aplicable para la interceptación y el abordaje de embarcaciones.

También se solicitó información a la Alcaldía de Mosquera sobre los permisos de la embarcación por eso se ordenó entrevistar a la alcaldesa Pineda Pineda y al comandante de la unidad de la Armada Nacional involucrada en el incidente.