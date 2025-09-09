MOE rechaza el secuestro de candidato a Consejo de Juventud y exige su liberación inmediata
La MOE alertó que el secuestro del joven candidato constituye un atentado contra la participación política de la juventud
Colombia
La Misión de Observación Electoral (MOE) rechazó categóricamente el secuestro de Samuel Londoño Escobar, candidato al Consejo Municipal de Juventud en Florida, Valle, ocurrido el pasado 2 de septiembre en la vía que conecta Miranda (Cauca) con este municipio.
La organización aseguró que este hecho constituye un atentado directo contra la participación política juvenil y envía un mensaje de amedrentamiento inadmisible. “Por tratarse de un menor de edad y candidato al Consejo de Juventud, el secuestro es una grave afectación a este proceso democrático”, señaló Alejandra Barrios, directora de la MOE.
La misión hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales para reforzar de inmediato las garantías de seguridad de cara a las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud previstas para 2025.
También pidió fortalecer el Plan Nacional de Garantías Electorales y el Plan Democracia, con el fin de enfrentar la actual situación de inseguridad y proteger la participación juvenil en la vida pública del país.
Finalmente, la MOE exigió a los actores armados cesar los ataques contra la población civil y reclamó acciones urgentes del Estado que permitan garantizar el regreso seguro de Samuel Londoño, así como unas elecciones libres y democráticas para la juventud colombiana.
¿Qué son las elecciones a los Consejos Locales y Municipales de Juventud?
Los Consejos de Juventud son mecanismos de participación ciudadana donde los jóvenes se organizan para incidir en las políticas públicas y las decisiones que afectan sus comunidades a nivel local, municipal, distrital, departamental y nacional. A través de estos consejos, se promueve la concertación, la consulta, la veeduría y la representación de los intereses de la juventud, fortaleciendo así una democracia más inclusiva y activa.
Las elecciones a Consejos Municipales y Locales de Juventudes se llevarán a cabo el domingo 19 de octubre de 2025.
Los jóvenes entre los 14 y los 17 podrán votar con tarjeta de identidad, quienes tengan entre 18 y 28 años podrán votar con la cédula, y quienes hayan solicitado la cédula por primera vez, podrán votar con la contraseña.