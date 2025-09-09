Marlon Moreno protagoniza el thriller psicológico “Cucú”

Con un elenco encabezado por Marlon Moreno y una dirección visual poderosa, se encuentra disponible en salas de cine “Cucú”, largometraje dirigido por Tito Rodríguez y producida por Euder Arce Quintero, propone una experiencia cinematográfica intensa, cargada de atmósfera y silencios inquietantes, que invita a los espectadores a cuestionar los lazos del amor cuando dejan de ser refugio y se convierten en amenaza.

Cortesía: @cucupeli Ampliar

En “Cucú”, Benjamín es un escritor que está teniendo un parón creativo mientras su relación sufre las consecuencias de no haber podido ser padres aún. Verónica su esposa y caricaturista del periódico dónde anteriormente trabajaba Benjamín, desea mantener su matrimonio a flote y ante la propuesta de pasar un fin de semana en la finca heredada de sus padres, accede para intentar reencontrarse y ayudar a su esposo a pasar su desierto de escritura, sin saber que ese viaje puede abrir no solo las puertas de la imaginación de Benjamín sino de sus deseos más ocultos que pueden terminar en lugares inesperados.

La coproducción entre Colombia, República Dominicana y Estados Unidos, combina elementos del suspenso psicológico, revelando parte de la tensión narrativa entre los protagonistas, el universo emocional del guion y la estética que construye el suspenso desde lo íntimo. “Cucú” que fue seleccionada en la sección de industria del FICCI 62, Se rodó en Suesca y Bogotá, marcando el regreso de Marlon Moreno a su faceta más oscura. Mas información en @cucupeli.